Namensänderung: VPRT wird zu VAUNET

Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V., kurz VPRT, mit Sitz in hat auf seiner Mitgliederversammlung am Dienstag eine Umbenennung in VAUNET beschlossen. Hinter der Abkürzung verbirgt sich der Name Verband privater Medien, der sich aus den Anfangsbuchstaben von Video, Audio und Network zusammensetzt. VAUNET soll stärker als bisher der VPRT die wirtschaftliche, gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der privaten audiovisuellen Medien vermitteln. Die Namensänderung tritt zum 21. Mai 2018 in Kraft.

"Der heutigen Entscheidung unserer Mitglieder ist ein intensiver Analyseprozess des Vorstandes zur Weiterentwicklung und zukünftigen Ausrichtung des Verbandes vorausgegangen", erklärt Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VPRT und Geschäftsführer von n-tv. "Als VAUNET wollen wir zukünftig als Wirtschaftsverband noch mehr Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien schaffen und dafür die große wirtschaftliche, gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung dieser Branche im digitalen Zeitalter stärker ins Bewusstsein rücken. Gleichzeitig unterstreichen wir mit der Betonung des Netzwerkgedankens die Bedeutung des Vernetzens und von Allianzen zum Erreichen unserer Ziele."

Dr. Harald Flemming, Geschäftsführer des VPRT, ergänzt: "Als VAUNET wollen wir uns zukünftig noch breiter aufstellen und die audiovisuelle Industrie im Ganzen als das positionieren, was sie ist: Eine der größten Wirtschaftssektoren in Deutschland und ein Motor der Kreativwirtschaft. VAUNET steht für die logische Weiterentwicklung des VPRT im Zeichen der Konvergenz. Die audiovisuelle Inhalte-Industrie ist heute weit mehr als nur der klassische Rundfunk – auch wenn wir hier unsere Wurzeln haben und dieses Bewusstsein weiterhin im Markenkern von VAUNET verankert sein wird."