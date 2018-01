%%%Gesamtmarktanteil: zdf neo überholt Vox und ProSieben%%%

Der Spartensender zdf neo, Mainz, hat am Dienstag (30.01.2018) beachtliche Quoten eingefahren: Am Ende des Tages erreichte der kleine Kanal einen Gesamtmarktanteil von 4,7 Prozent und überholte damit den großen Mitbewerber Vox. Der zur Mediengruppe RTL gehörende Sender kam bei allen Zuschauern auf einen Marktanteil von 4,6 Prozent. Auch ProSieben ließ zdf neo hinter sich: Die Kollegen aus Unterföhring erzielten insgesamt nur 3,8 Prozent. Das positive Ergebnis platzierte den ZDF-Ableger an diesem Tag auf Platz fünf der erfolgreichsten TV-Sender beim Gesamtpblikum.

Verantwortlich für den erfolgreichen Sendetag bei zdf neo war wieder einmal Krimi-Ware aus dem Hauptprogramm des ZDF: Eine Episode der Krimi-Reihe 'München Mord' erreichte ab 20.15 Uhr insgesamt 2,69 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 8,5 Prozent zu Folge hatte. Zeitweise konnte zdf neo damit sogar den großen Bruder übertrumpfen: Das Magazin 'Frontal' im ZDF verfolgten ab 21.00 Uhr nur 2,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 'Helen Dorn' kam im Anschluss bei zdf neo noch auf 1,67 Millionen Zuschauer, 'Kommissar Beck' hielt ab 23.15 Uhr noch 0,80 Millionen Zuseher vor dem Fernseher. Trotz der abnehmenden Reichweiten blieb der Marktanteil mit 6,8 bzw. 6 Prozent auf einem für einen jungen Sender vergleichsweise hohem Niveau.