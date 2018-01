%%%JCDecaux steigert Umsatz%%%

Das französische Außenwerbe-Unternehmen JCDecaux SA hat heute seine Umsatzzahlen für das Gesamtjahr 2017 vorgelegt. Der bereinigte Konzernumsatz (Non-IFRS) stieg 2017 um 2,3% auf 3.471,9 Millionen Euro gegenüber 3.392,8 Millionen Euro im Vorjahr. Lässt man die negativen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und die positiven Auswirkungen von Änderungen des Konsolidierungskreises außer Acht, wuchs der bereinigte Umsatz um 3,2%. Der bereinigte Umsatz im Kerngeschäft – also die Werbeeinnahmen ohne Umsätze aus Verkauf, Vermietung und Wartung von Stadtmöbeln – verbesserte sich 2017 um 3,5%.

Im vierten Quartal 2017 wuchs der bereinigte Konzernumsatz um 3,6% auf 1.018,5 Millionen Euro gegenüber 982,8 Millionen Euro im vierten Quartal 2016. Ohne Berücksichtigung der negativen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und der positiven Auswirkungen von Änderungen des Konsolidierungskreises, stieg der bereinigte Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 6,5%.

Der bereinigte Umsatz im Kerngeschäft – d.h. die Werbeeinnahmen ohne Umsätze aus Verkauf, Vermietung und Wartung von Stadtmöbeln – wuchs im vierten Quartal 2017 organisch um 7,3%.

Jean-François Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-Chief Executive Officer von JCDecaux, sagt: "2017 hat JCDecaux mit einem Jahresumsatz von 3.471,9 Millionen Euro erneut ein Rekordergebnis erzielt. Unser organisches Wachstum von 3,2% im Gesamtjahr erhielt durch das vierte Quartal, das mit einem organischen Umsatzplus von 6,5% unsere Erwartungen übertraf, noch einmal einen kräftigen Schub. Dieses beachtliche Ergebnis verdankt sich einer Reihe von Faktoren: der immer stärkeren Rolle unserer digitalen Stadtmöbel, der Erholung unseres Chinageschäfts, einer Verbesserung der Marktsituation in Frankreich sowie soliden Umsatzzuwächsen in den USA und den übrigen europäischen Märkten der Gruppe. Zwar mussten wir in Großbritannien eine Geschäftsabschwächung hinnehmen, in der 'übrigen Welt', besonders in Lateinamerika, machten sich jedoch die positiven Effekte der Konsolidierung bemerkbar."