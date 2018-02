%%%Global Digital Report 2018: Social Media lässt Anzahl der Internetnutzer steigen%%%



Die Anzahl der Social-Media-Nutzer stieg in Deutschland um fünf Millionen - ein Plus von 15 Prozent (Quelle: We are Social/Hootsuite)

Im vergangenen Jahr nutzten mehr als vier Milliarden Menschen das Internet. Das entspricht einem Wachstum um sieben Prozent. Damit sind mittlerweile 53 Prozent der Weltbevölkerung im Internet unterwegs. Ein besonderer Wachstumstreiber ist dabei Social Media: 3,2 Milliarden Menschen waren über entsprechende Plattformen im Netz unterwegs – ein Anstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016. Das ergab die Studie 'Digital in 2018' der Digital-Agentur We Are Social, München, und Social-Media-Management-Plattform Hootsuite, Deutschlandsitz in Hamburg, zum Stand von Internet, Mobile, Social & Co.

Laut der Studie stieg die Zahl der Internet-User in Deutschland um drei Millionen auf 74,81 Millionen Nutzer (+ 4 %). Damit sind mehr als 90 Prozent der Bevölkerung im Netz unterwegs. 65,25 Millionen Bundesbürger surften mobil im Web (+ 5 %).

Nach Angaben der Studienautoren verbrachten deutsche Nutzer im Jahr 2017 täglich vier Stunden und 52 Minuten online. In dieser Zeit wurden Bewegtbild-Angebote (TV, Streaming und Video on Demand) mit zwei Stunden und 58 Minuten täglich am längsten genutzt. An zweiter Stelle rangiert Social Media (eine Stunde und 13 Minuten), gefolgt von Musikstreaming (33 Minuten).