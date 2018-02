%%%Frankreich: Axel Springer darf Logic-Immo übernehmen%%%

Axel Springer Digital Classifieds France, die Holding von Axel Springer für das Rubrikengeschäft in Frankreich, hat heute die Zustimmung des französischen Kartellamts erhalten, den Kompletterwerb von Concept Multimédia mit der Hauptmarke Logic-Immo von der französischen Medienholding Spir Communication SA ohne Auflagen zu einer Bewertung von EUR 105 Millionen (cash/debt free) abzuschließen. Es wird davon ausgegangen, dass alle wesentlichen Voraussetzungen für ein finales Closing der Transaktion voraussichtlich Anfang Februar erfüllt sind. Wir hatten bereits 2017 über das Thema berichtet.

Concept Multimédia mit Sitz in Aix-en-Provence und Paris betreibt das Immobilienportal Logic-Immo.com, mehrere Online-Portale für die Vermittlung von Luxus- und Neubauimmobilien sowie gedruckte Anzeigenblätter für Immobilienanzeigen in Frankreich. Logic-Immo.com erreicht im Monat 3,0 Millionen Menschen (Quelle: Médiamétrie, Unique Visitors, Oktober 2017). Axel Springer verfügt mit SeLoger bereits über ein führendes Immobilienportal in Frankreich und erreicht damit monatlich 5,5 Millionen Menschen (Quelle: Médiamétrie, Unique Visitors, Oktober 2017).