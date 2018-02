%%%Discovery weist während Olympia crossmediale Reichweiten aus %%%

Discovery Communications mit Deutschlandsitz in München bietet während der Olympischen Winterspiele 2018

die neue Reichweitenmessung 'Total Video – The New TV' an. In Zusammenarbeit mit dem IOC und Publicis Media Sports & Entertainment hat Discovery über alle Nutzungswege hinweg - Free-TV, online, unternehmenseigene sowie Partner-Plattformen – und über alle Endgeräte wie Tablets, Smartphones oder Fernsehgeräte, vergleichbare Kennzahlen entwickelt. Damit kann sowohl Auskunft über die gesamte kumulierte Rezeption als auch über die integrierte Reichweite der Olympischen Spiele im europäischen raum gegeben werden.

1. Video: Die Aufrufzahlen sämtlicher Bewegtbildinhalte sowie der Gesamtumfang der tatsächlich gesehenen Stunden auf allen Plattformen von Discovery und seinen Partnern – inklusive Free-TV, Pay-TV, Streams, digitale Angebote, Apps und Soziale Medien – werden gemessen.

2. Users: Die User aller Discovery Plattformen sowie die der Partner – inklusive Free-TV, Pay-TV, Streams, digitale Angebote, Apps und Soziale Medien – werden zusätzlich zu den traditionellen Zuschauerzahlen miteinbezogen.

3. Engagement: Die Anzahl der Likes, Shares und Kommentare auf allen digitalen Discovery Plattformen und Sozialen Medien wird gezählt.

"Discovery ist stolz darauf, Partner des IOC und Publicis bei dem Projekt zu sein, Medienverbraucherzahlen zu modernisieren, um ein besseres Verständnis des Zuschauerverhaltens im digitalen Zeitalter zu erhalten", sagt Jean-Briac Perrette, President und CEO von Discovery Networks International. "Die Art und Weise, wie der Verbraucher Inhalte und insbesondere Großereignisse konsumiert, hat sich entscheidend verändert. Deshalb verbessern wir traditionelle Messmethoden durch die Entwicklung von 'Total Video – The New TV'."