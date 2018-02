%%%TV-Sender ARD-alpha geht neue Wege%%%

ARD-alpha geht ab Montag, 5. März 2018 mit neuen Sendungen, einem neuen Programmschema und einem neuen Design auf Sendung. Zu den zentralen Neuerungen zählt das Informationsformat 'alpha-Demokratie' - täglich von 19.30 bis 20.00 Uhr. Vor der 'Tagesschau' vermittelt 'alpha-Demokratie' Wissen, um die Nachrichten besser verstehen zu können, sowie ein größeres Verständnis für demokratische Prozesse.

Hintergrund: Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens will der Bildungssendersein Profil als Wissensforum schärfen und einem breiten Publikum jeden Alters sowie aus allen gesellschaftlichen und sozialen Schichten den Zugang zu Bildungs- und Wissensinhalten erleichtern.



Insbesondere wird ARD-alpha noch stärker auf Themenabende setzen. So soll der neue Sendeplatz "alpha-Thema" ein Markenzeichen des Senders werden. Montags in der Primetime von 20.15 bis 22.15 Uhr setzt der Bildungskanal ein Thema, das durch Dokumentationen, Gespräche und erklärende Beiträge aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird.

Neben klassischem Bildungsfernsehen vormittags von 6.00 bis 8.00 Uhr präsentiert ARD-alpha montags bis freitags von 16.30 bis 20.00 Uhr die zentralen Bildungs-, Wissens- und Wissenschaftsformate der ARD-Familie, der Deutschen Welle, von 3sat und Arte sowie eigene Formate und "vereint sie zu einem umfassenden und vielfältigen Bildungsangebot". Die neue Programmleiste 'alpha-Kids' bietet täglich von 15.00 bis 16.00 Uhr Wissen für die jungen Zuschauer.