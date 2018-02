%%%'Pastewka' in Premierenwoche meist gestreamte Serie bei Amazon Prime%%%

Die am 26.01.2018 bei Amazon Prime Video gestartetete Comedyserie 'Pastawka' entwickelt sich für den Streaming-Anbieter immer mehr zum Hit: Nach Messungen der VoD-Ratings des Marktforschungsunternehmens Goldmedia erzielte das Format mit Bastian Pastewka in der Hauptrolle in der ersten Ausstrahlungswoche (26.01. bis 02.02.2018) insgesamt 1,3 Millionen Bruttokontakte und war damit die meist abgerufene Serie bei Amazon Prime Video in diesem Zeitraum.

Die Comedyserie war zur 8. Staffel mit zehn neuen Episoden zum Pay-VoD-Streaming-Dienst Amazon Prime Video gewechselt. Die vorherigen Staffeln liefen zwischen 2005 und 2014 im Programm des Privatsenders Sat.1. Vor wenigen Tagen kündigte die Online-Plattform bereits eine 9. Staffel der Serie an.