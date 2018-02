%%%Burda stellt sich im Food-Segment neu auf%%%



Mateja Mögel, Anke Krohmer, Hanne Marie Schröder und Gaby Höger (von links nach rechts) verantworten die neuen Food-Bereiche von Burda Home (Quelle: Burda Home)

Hubert Burda Media, München, nimmt Veränderungen im Food-Segment von BurdaHome vor: Der Unternehmensbereich bündelt seine Food-Marken ab sofort unter den zwei Säulen 'Daily' und 'Lifestyle', die von den Multichefredakteurinnen Gaby Höger und Anke Krohmer verantwortet werden. Für den Bereich 'Daily' steht Höger Hanne Marie Schröder als stellvertretende Chefredakteurin und Head of Digital Content zur Seite. Im Bereich 'Lifestyle' von Anke Krohmer ist Mateja Mögel stellvertretende Chefredakteurin.

Im Zuge der Neuausrichtung im Content-Bereich verlässt die bisherige Chefredakteurin Gabriele Mühlen das Medienhaus und stellt sich neuen beruflichen Herausforderungen. Im Bereich Marketing & Media Solutions ist Meike Ringel seit dem 1. Februar 2018 als Senior Brand Managerin beschäftigt und berichtet direkt an Nina Winter, Managing Director Food & Land-Marken.

Zudem will BurdaHome zukünftig verstärkt als Full-Service-Angebot mit Inhalten jeglicher Art für alle medialen Kanäle und Devices auftreten. Auch der Live-Event-Bereich soll sukzessive ausgebaut werden. Bisherige Projekte gehören etwa Menschen & Märkte, Influencer-Events wie Bake-Days sowie Workshop-Projekte wie Meine Familie & ich macht Schule.

Auf Vermarktungsseite plant Burda Home, sein Netzwerk First in Food weiter auszubauen. Das Portfolio umfasst neben foodaffinen Burda-Marken auch externe digitale Communities, Plattformen und Blogs. Begleitet wird die Neuaufstellung von der B2B-Kampagne 'First in Food – Mehr als Essen und Trinken!'

"Wir wollen unsere Marktführerschaft ausbauen und setzen in unseren Angeboten für Konsumenten und Kunden auf eine offensive Wachstumsstrategie, die alle medialen Dimensionen unserer Marken umfasst", betont Frank-J. Ohlhorst, Geschäftsführer von Burda Home.