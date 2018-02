%%%Sky mit Zuschauerrekord beim DFB-Pokal Viertelfinale%%%

Das sportlich recht einseitige DFB-Pokal Viertelfinale SC Paderborn gegen Bayern München (Ergebnis 0:6 Tore) hat Sky Sport gestern einen historischen Höchstwert beschert. Mit einer Sehbeteiligung von 960.000 Zuschauern (Z3+) erzielte die gestrige Begegnung den stärksten Wert eines Pokalspiels in der Sendergeschichte. Der Marktanteil lag bei 3,5 Prozent. In der Kernzielgruppe der Männer (M14-59) waren es 470.000 Zuschauer mit einem Marktanteil von 7,6 Prozent.

Weitere 420.000 Zuschauer sahen das zweite Pokal-Viertelfinale Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Somit erzielte der Abo-TV-Anbieter aus Unterföhring am gestrigen Pokalabend eine kumulierte Sehbeteiligung von 1,37 Millionen Zuschauern.

Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind die Abrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.

Heute Abend überträgt Sky die restlichen Partien des DFB-Pokal Viertelfinals: Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz 05, live und exklusiv ab 18:15 Uhr auf Sky Sport HD und Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport HD.