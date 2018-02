%%%SpotX und smartclip bilden neues globales Ad-Tech-Unternehmen%%%

Die RTL-Töchter SpotX und smartclip haben erste Meilensteine bei ihrem Zusammenschluss unter gemeinsamer Führung erreicht. Die Pläne für die Fusion unter dem Arbeitstitel 'One Team, One Platform' wurden bekanntlich schon im November 2017 von der gemeinsamen Muttergesellschaft RTL Group kommuniziert.

Das neue Unternehmen für Video-Ad-Serving und -Vermarktung wird sowohl in den USA als auch international unter dem Namen SpotX auftreten. Als etablierte Marke wird smartclip weiterhin in einigen europäischen Märkten, unter anderem auch in Deutschland, bestehen bleiben, um so die besten Services und Produkte für lokale Märkte anbieten zu können. Weitere Details zum Markenauftritt in den einzelnen europäischen Ländern will SpotX "zum gegebenen Zeitpunkt" bekanntgeben.

Mit der Fusion von SpotX und smartclip soll die internationale Präsenz des Unternehmens deutlich gesteigert werden: zukünftig werden voraussichtlich mehr als 40 Prozent des Geschäfts außerhalb der Vereinigten Staaten umgesetzt. Mit dem Zusammenschluss sei SpotX noch besser in der Lage, "Ressourcen zu bündeln, um neue Investitionen zu tätigen und Innovationen international zu skalieren", heißt es beim Unternehmen.



Die beiden SpotX-Gründer Mike Shehan und Steve Swoboda bleiben CEO und CFO des Gesamtunternehmens. Jean-Pierre Fumagalli und Roland Schaber, die beiden Gründer von smartclip, agieren künftig als General Manager Europe und berichten direkt an Mike Shehan. Jean-Pierre Fumagalli wird sich vorrangig auf die Unternehmensentwicklung konzentrieren, und Roland Schaber das operative Geschäft in Europa verantworten. J. Allen Dove bleibt Chief Technology Officer (CTO) von SpotX, Thomas Servatius wird als Co-CTO für die europäischen Lösungen für TV-Sender verantwortlich sein. Beide berichten direkt an Mike Shehan.