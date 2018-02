%%%Dr. Patrick Soon-Shiong übernimmt die 'Los Angeles Times'%%%

Der US-Verlag Tronc (ehemals Tribune Publishing) veräußert ein Teil seines Zeitungsportfolios an den Unternehmer Dr. Patrick Soon-Shiong. Das meldet DNV online. Soon-Shiong erwirbt demnach u.a. die 'Los Angeles Times' und die 'San Diego Union-Tribune' für insgesamt 500 Mio. US-Dollar. Der Unternehmer hat in der Vergangenheit mehrere Firmen im Pharmasektor gegründet und später an große Konzerne verkauft.