%%%Lange Nacht der Medien bei 'Maischberger': Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Gefahr?%%%

Das Thema "Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Europa" steht am 28. Feb. 2018 im Mittelpunkt der Talk-Sendung Maischberger. Kurz darauf am 4. März 2018 wird in der Schweiz abgestimmt, ob die Rundfunk-Gebühren angeschafft werden sollen. Am gleichen Tag finden in Italien Parlamentswahlen statt, bei denen die Rundfunk-Gebühren ebenfalls eine Rolle spielen. Die Teilnehmer für die Maischberger-Runde stehen noch nicht fest. es werden aber nicht weniger als sieben ARD-Korrespondenten in einem Weltspiegel-Extra über die jeweilige Situation in ihren Ländern berichten - dieser 30-minütige Part unterbricht die Talksendung um22.55 Uhr.

