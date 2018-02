%%%Junge Nutzer bezahlen im Web vor allem für Filme, Musik und Games%%%

Filme, Musik und Games sind die beliebtesten Paid-Content-Angebote in der jungen Zielgruppe: Fast jeder zweite User bis 34 Jahre nutzt mindestens ein kostenpflichtiges Produkt aus diesen drei Segmenten. Das ergab die Studie 'Paid Content in Deutschland' der Hochschule Fresenius und das DCI Institut in Hamburg. Für die Untersuchung wurden im Januar 2018 insgesamt 3.266 Personen zum Kauf digitaler Inhalte im Internet befragt

Laut der Umfrage haben die Käufe in den älteren Nutzergruppen ab 55 Jahre im Vergleich zu 2016 wieder deutlich abgenommen. Zudem wies diese Altersgruppe ein anderes Kaufverhalten auf als jüngere Zielgruppen auf. So wird in dieser Gruppe kaum Geld für Musik ausgegeben, dafür mehr für Fachinformationen und Newsinhalte wie auf spiegel.de und bild.de.

Insgesamt geben 70 Prozent aller Internetnutzer an, weiterhin digitale Inhalte kostenpflichtig zu nutzen. Acht Prozent können sich vorstellen, 2018 digitale Käufe zu tätigen. Nur sechs Prozent wollen Inhalte im Web nicht mehr kaufen.