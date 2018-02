%%%'Zeit'-Event mit dem Journalisten Michael Wolff über sein Trump-Buch 'Feuer und Zorn'%%%

Der Journalist Michael Wolff spricht am 27. Februar auf einer Veranstaltung in Hamburg mit dem 'Zeit'-Herausgeber Josef Joffe über sein Buch 'Feuer und Zorn', das den Zustand der amerikanischen Politik unter Donald Trump aus nächster Nähe beschreibt. In seinem Enthüllungsbuch berichtet er über das Chaos, das in den ersten Monaten im Weißen Haus geherrscht hat und liefert erstaunliche Details über die Russland-Affäre sowie das Privatleben des Präsidenten. 'Die Zeit' kooperiert bei dem Event mit dem Rowohlt Verlag und Kampnagel.