%%%Axel Springer investiert in Magic Leap%%%

Axel Springer Digital Ventures hat sich an einer Finanzierungsrunde von Magic Leap beteiligt. Das Unternehmen mit Sitz in Florida hat eine patentierte Technologie entwickelt, die digitale Objekte in die reale Welt integriert. Kernelement des Unternehmensangebots ist Magic Leap One: Dabei handelt es sich um eine Mixed-Reality-Brille und einen tragbaren Personal Computer. Die Kombination der beiden ermöglicht es laut Axel Springer, "mittels Lichtfeldtechnologie digitale Inhalte nahtlos in reale Umgebungen einzufügen". Magic Leap hatte im Dezember 2017 angekündigt, mit der Auslieferung des Produkts, das für Software- und Content-Entwickler gedacht ist, im Jahr 2018 zu beginnen.

Axel Springer will mit Investments wie in Magic Leap "an innovativen Technologien teilhaben, die großes Potenzial haben, um journalistische Inhalte und Rubrikenangebote in neuen Darstellungsformen und Umgebungen zu präsentieren".