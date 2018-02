%%%Viacom plant eigenen Streaming-Dienst in den USA%%%

Der Streaming-Markt wächst um ein weiteres Angebot: Das US-Medienunternehmen Viacom, Hauptsitz in New York, hat einen eigenen Streaming-Dienst für den amerikanischen Markt angekündigt. Wie der Konzern in einem Analystengespräch mitteilte, ist der Launch für September dieses Jahres angesetzt. Zuvor hatte Viacom entsprechende Pläne angedeutet.

Zum Start soll eigenen Angaben zufolge über "10.000 Stunden" an Content zur Verfügung gestellt werden. Zu Gute kommt Viacom hierbei, Inhalte der Senderfamilie bislang nicht an externe Anbieter lizensiert zu haben. Bestrebungen, die Streaming-Plattform auch in andere Länder, etwa nach Deutschland, zu expandieren, sind bisher nicht bekannt.

Viacom betreibt unter anderem die Free-TV-Sender MTV, Nickelodeon und Central Comedy. Zuletzt war berichtet worden, dass Viacom und CBS eine erneute Fusion anstreben, um sich gegen die Konkurrenz aus Streaming-Diensten und anderen wachsenden Medienkonzernen behaupten zu können.