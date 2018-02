%%%Bauer Media Australien gründet Content-Marketing-Bereich Story54%%%

Bauer Media startet mit Story54 einen neuen Unternehmensbereich auf dem australischen Markt, der sich schwerpunktmäßig auf Storytelling-Formate konzentrieren soll. Das teilte die australische Tochter des in Hamburg ansässigen Verlages in einer Gesprächsrunde mit Werbetreibenden mit. Nach Angaben von Paul Gardiner, Director of Sales, soll die neue Sparte Inhalte "für Frauen von Frauen" realisieren. Die Leitung von Story54 übernimmt Jane Waterhouse. Zum Start kann die Abteilung eine Content-Marketing-Kampagne für Fiat präsentieren. Zudem arbeitet Story54 auch mit Unternehmen wie Tiffany, Holden und Google Pixel 2 zusammen.

Darüber hinaus soll unter dem Titel 'Women To Love' eine neue digitale Plattform gelauncht werden, die sich mit Geschichten von Frauen in den Bereichen Kunst und Kreativität in Australien beschäftigt. Ein Starttermin des von Lorna Gray verantworteten Online-Dienstes ist den kommenden Wochen angedacht. Beide Projekte stehen nach Aussagen des Verlags im Zusammenhang mit der Strategie, mit seinen Geschäftsbereich vermehrt ein weibliches Publikum anzusprechen.