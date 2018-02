%%%Facebook verlängert Vertrag mit Bertelsmann-Tochter Arvato - Prüfteam wird ausgebaut%%%

Der Bertelsmann-Tochter Arvato ist es gelungen, ihren Vertrag mit Facebook zu verlängern. Bereits seit August 2015 prüft und moderiert Arvato CRM Solutions im Auftrag des sozialen Netzwerks gemeldete Beiträge von Nutzern und löscht sie bei Verstößen gegen die Facebook-Standards.

Im Rahmen eines neuen Vertrages haben sich die Unternehmen jetzt darauf verständigt, die bestehende Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen und weiter auszubauen. Am Arvato-Standort in Berlin (im sogenannten "Löschzentrum") soll die Mitarbeiterzahl mittelfristig von aktuell 700 auf mehr als 1.000 gesteigert werden. Dabei werden die Teams von Arvato weiterhin in engem Austausch mit der internationalen Zentrale von Facebook in Dublin für das Community Operations Team tätig sein. Die Arbeit der Arvato-Mitarbeiter soll sicherstellen, dass gemeldete Inhalte überprüft werden und "die Gemeinschaftsstandards von Facebook konsequent und effektiv angewandt werden".

Andreas Krohn, CEO von Arvato CRM Solutions: "Wir freuen uns sehr, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Facebook langfristig fortsetzen zu können. Als Marktführer für Kundenkommunikationslösungen in Deutschland verfügen wir sowohl über die Kapazitäten als auch über das notwendige Know-how, um Facebook dabei zu unterstützen, Inhalte auf der Plattform zu prüfen."

Zu den Details des neuen Vertrags haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Hinweis zu Arvato CRM: Wie kürzlich berichtet, prüft der Bertelsmann-Konzern derzeit verschiedene Optionen für die Weiterentwicklung des Bereichs Customer Relationship Management (CRM) seiner Dienstleistungstochter Arvato. Die Prüfung schließt Partnerschaften sowie den kompletten oder auch teilweisen Verkauf der CRM-Geschäfte ein. Siehe dazu unsere Meldung vom 1. Februar.