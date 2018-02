%%%MairDumont übernimmt greatcontent %%%

Die Mediengruppe MairDumont, Ostfildern, hat alle Aktien an der greatcontent AG von einer privaten Investorenfamilie erworben. Somit wird die greatcontent AG zu einer 100-prozentigen Tochter der Mediengruppe.

Die Berliner greatcontent AG ist seit 2011 mit einer Online-Plattform am Markt, die Unternehmen Zugang zu professionellen Autoren für Marketing- und SEO-Inhalte bietet und hat sich mittlerweile zu einem der Marktführer in Europa entwickelt. Zu den Kunden gehören unter anderem der Online-Modehändler Zalando, der Autovermieter Sixt, C&A oder auch Kayak.

"Passgenaue Inhalte sind ein wichtiger Erfolgsfaktor im Internet. Das Team von greatcontent und das Konzept des Unternehmens haben uns überzeugt. Greatcontent passt in unsere Strategie, in zukunftweisenden digitalen Geschäftsmodellen zu wachsen. Wir freuen uns, zusätzlich zu unserem Tochterunternehmen TripsByTips, welches sich ausschließlich auf die Erstellung von Reiseinhalten konzentriert, mit greatcontent nun auch einen Generalisten an Board zu haben.", sagt Dr. Frank Mair, Geschäftsführer von MairDumont.

"Nach einer Phase des kontinuierlichen Wachstums ist nun der richtige Zeitpunkt, um greatcontent in eine größere Unternehmensstruktur zu überführen. Wir freuen uns, gemeinsam mit einem etablierten strategischen Partner wie MairDumont, unser Angebot zukünftig weiter auszubauen", erklärt Daniel Förstermann, Vorstandsmitglied der greatcontent AG. Förstermann wird auch nach dem Eigentümerwechsel weiterhin die Geschäfte führen.