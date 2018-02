%%%'Wer weiß denn sowas?' holt neuen Quotenrekord%%%

Die Quizschiene am Vorabend im Ersten verzeichnet neue Quoten-Bestwerte: Am Donnerstag (15. Februar 2018) erreichte die Quizsendung 'Wer weiß denn sowas?' mit Kai Pflaume 4,64 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum. Das entsprach einem Marktanteil von 20,2 Prozent. Damit erreichte das Format den höchsten Marktanteil und die höchste Zuschauerzahl aller bisherigen Folgen. Die Sendung läuft seit Juli 2015 im Vorabendprogramm des Ersten und wird regelmäßig auch als XXL-Variante in der Primetime platziert.

'Wer weiß denn sowas?' ist eine Produktion der Ufa Show & Factual Gmbh im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.