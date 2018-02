%%%Axel Springer plant Beteiligung an sporttotal.tv%%%

Die Axel Springer-Tochter Bild GmbH & Co. KG, Berlin, will einen Anteil von fünf Prozent am Stammkapital der sporttotal.tv GmbH von der bisherigen Alleingesellschafterin, der Sporttotal AG (vormals _wige Media AG), erwerben. Die Digital-Plattform sporttotal.tv überträgt Spiele der Fußball-Amateurvereine. Das in Köln ansässige Unternehmen hat vor einiger Zeit einen langfristigen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund geschlossen. Axel Springers 'Bild' ist bereits Medienpartner der Website.

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat bereits grünes Licht für den Einstieg gegeben. Jetzt muss noch die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) zustimmen. Deren Entscheidung wird für den 20. Februar erwartet. Lizenzführende Medienanstalt ist die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) mit Sitz in Düsseldorf.

