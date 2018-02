%%%Plattform Diveo nimmt RTL-Sender ins Portfolio auf%%%

Die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, hat mit dem TV-Plattformbetreiber M7 Group, Hauptsitz in Luxemburg, einen umfassenden Vertrag über die Verbreitung ihrer Programme geschlossen. Die Vereinbarung umfasst die lineare und non-lineare Ausstrahlung des HD-Angebots der Mediengruppe RTL Deutschland über die neue Satelliten-Plattform Diveo. Zum Start sind die Sender RTL HD, Vox HD, Nitro HD, n-tv HD, Super RTL HD und RTL II HD verfügbar. Neben dem VoD-Angebot sind außerdem die Rechte für die zeitversetzte Nutzung via Instant Restart (IR) Teil der Vereinbarung. Die Programme können über Satellit (via Set-Top-Box und CI+ Modul) sowie auf mobilen Endgeräten (Multiscreen-In-Home sowie Out-of-Home) empfangen werden.

"Wir freuen uns, mit der M7 Group einen starken Partner für die Verbreitung unserer HD-Angebote gewonnen zu haben", sagt Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland. "Wir erwarten durch das umfassende Produktportfolio, welches die M7 Group im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung nun anbieten kann, ein weiteres signifikantes HD-Wachstum auf dem Satelliten."