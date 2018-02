%%%Netflix streamt neue ZDF neo-Serie weltweit%%%

Constantin Film und Netflix setzen ihre Zusammenarbeit im Film- und Serienbereich fort: Die Crime-Serie 'Parfum', die Constantin für den Spartensender ZDF neo produziert, wird außerhalb von Deutschland beim Video-On-Demand-Dienst Netflix zu sehen sein. Zudem sicherte sich der Streaming-Anbieter die Zweitverwertungsrechte für den deutschen Markt und nimmt die Serie knapp ein Jahr nach der erstmaligen TV-Ausstrahlung auch hierzulande ins Portfolio.

'Parfum' basiert auf einer Idee von Oliver Berben und adaptiert Patrick Süskinds Roman 'Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders' Gedreht wurde von August bis Dezember 2017 in Nordrhein-Westfalen. Zur Zeit befindet sich die sechsteilige Miniserie in Postproduktion. Regie führte Emmy-Gewinner Philipp Kadelbach, die Drehbücher schrieb Eva Kranenburg.

"Wir freuen uns sehr, für 'Parfum' mit Netflix einen so starken Partner an unserer Seite zu haben, der die Serie weltweit über 117 Millionen Mitgliedern zugänglich macht", sagt Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment und digitale Medien der Constantin. "Wir bauen hiermit die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen kontinuierlich in allen Bereichen weiter aus."