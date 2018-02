Die Rundschau im BR Fernsehen bringt mehr Nachrichten aus den Regionen

%%%Die Rundschau im BR Fernsehen bringt mehr Nachrichten aus den Regionen%%%

Die Hauptausgabe der Nachrichtensendung Rundschau des BR Fernsehens (ab 18.30 Uhr) hat ihren Nachrichtenblock um einen eigenen Regionalteil erweitert. Bestückt wird er über das im Ausbau befindliche Korrespondentennetz des Bayerischen Rundfunks im Freistaat.



In ihrer Hauptausgabe berichtet die Rundschau seit gestern (19.2.) im Regionalteil von Montag bis Samstag um ca. 18.40 Uhr verstärkt über relevante Themen aus den Regionen. Daneben gibt es Reportagen und Hintergründe aus verschiedenen Landesteilen sowie weiterhin "das Wichtigste aus Deutschland und der Welt". Die Rundschau möchte mit der Änderung dem gesteigerten Interesse der Zuschauer nach mehr Berichterstattung aus Bayern und Themen aus "ihrer Lebenswirklichkeit" Rechnung tragen sowie gleichzeitig für nachrichtliche Orientierung sorgen.



Der BR hatte schon im vergangenen Jahr angefangen, Kapazitäten von der Zentrale in die Fläche zu verlagern, um – wie bereits im Hörfunk – auch im Fernsehen und Online noch näher an den Themen der Menschen zu sein. Dieser Kurs werde fortgesetzt, heißt es beim Sender. Ziel sei es, "auf allen Ausspielwegen eine verlässliche, umfassende Berichterstattung für die bayerischen Bevölkerung zu garantieren".

zurück

( ) 20.02.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen