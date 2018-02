%%%Motor Presse Stuttgart launcht das Magazin 'Limits'%%%

Die Motor Presse Stuttgart (MPS) bringt im Frühjahr den neuen Titel 'Limits' auf den Markt. Das Magazin zeigt laut Verlag "Menschen, die sich in einen Grenzbereich wagen und Spektakuläres, oft Unvernünftiges tun". Die Erstausgabe erscheint am 10. April. Auf dem Cover ist der prominente Bergsteiger Reinhold Messner zu sehen. Messner hat alle Achttausender der Welt bestiegen und erzählt in einem 16-seitigen Exklusiv-Interview unter anderem, wie er "in der rauen Bergwelt überlebt hat".

Zudem berichtet die Redaktion über vier Mütter, die in einem Ruderboot den Atlantik überquert haben sowie über den Apnoe-Taucher Herbert Nitsch. Chefredakteur der Zeitschrift ist Jens Vögele. 2018 sind zwei Printausgaben von 'Limits' geplant, die folgende Ausgabe erscheint am 28. September. Copypreis: 9,80 Euro. Mehr dazu auf www.facebook.com/limitsmagazin und www.instagram.com/limitsmagazin sowie auf www.limits-magazin.de.