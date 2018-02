%%%'Cicero' und 'monopol' wechseln den Vermarkter%%%

iq media und der Berliner Res Publica Verlag werden in der Werbevermarktung der Magazine 'Cicero' und 'monopol' ab April eigene Wege gehen. Die Düsseldorfer haben zwei Jahre lang die beiden Magazine betreut. Die Trennung erfolge im guten Einvernehmen, so iq media-Geschäftsführer Stefan Knieß: "Cicero und monopol haben sich gut in unser hochwertiges Leitmedien-Portfolio eingefügt. Wir konnten gemeinsam viele neue Kunden gewinnen und wünschen dem Verlag nun auf seinem Weg für die Zukunft alles Gute." Künftig werden die beiden Zeitschriften von Inspiring Network ('Emotion'), Hamburg vermarktet.