%%%Verlagskoalition und Bundesverband Presse-Grosso schließen neue Vereinbarung ab%%%

Die Verlagskoalition, bestehend aus Bauer, Burda, Funke, Gruner + Jahr, Klambt, Spiegel und Axel Springer, haben sich mit dem Bundesverband Presse-Grosso auf neue Rahmenbedingungen für das Presse-Vertriebssystems verständigt. Das teilten beide Parteien in einer Stellungnahme bekannt. Die neue Vereinbarung, die unter anderem die Grosso-Konditionen regelt, tritt am 1. März 2018 in Kraft und gilt für fünf Jahre.

Zudem hat die Axel Springer SE für eine Dauer von drei Jahren und ebenfalls be-ginnend am 1. März 2018 einen Vertrag mit dem Presse-Grosso über den Vertrieb von 'Bild'und 'Welt' geschlossen. Ziel der Verlagskoalition und des Verbands der Presse-Grossisten war es, einen gemeinsamen Weg in ein noch effizienteres und damit zu-kunftsweisendes Vertriebssystem für Presseprodukte in Deutschland zu finden. Mit der neuen Regelung soll der Systembeitrag einzelner Zeitschriftentitel und ihre jeweils verursachten Kosten gerechter verteilt werden.