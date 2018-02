%%%ProSiebenSat.1 steigert Umsatz und Ergebnis%%%

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat 2017 Umsatz und Ergebnis erneut gesteigert und schreibt damit ein weiteres Rekordjahr. Insgesamt erwirtschaftete der Konzern im Gesamtjahr 51 Prozent des Konzernumsatzes außerhalb des TV-Werbegeschäfts (Vorjahr: 47%) und hat damit seine strategische Diversifizierung erfolgreich fortgesetzt. Im vergangenen Jahr wuchs der Konzernumsatz um 7 Prozent auf 4.078 Mio Euro (Vorjahr: 3.799 Mio Euro). Zugleich erhöhte sich das adjusted EBITDA um 3 Prozent auf 1.050 Mio Euro (Vorjahr: 1.018 Mio Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss übertraf den Vorjahreswert ebenfalls um 3 Prozent und erreichte 550 Mio Euro (Vorjahr: 536 Mio Euro).

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Wir hatten 2017 einen starken Endspurt. So konnten wir auf Jahressicht weiter profitabel wachsen und haben erstmals die Umsatzmarke von 4 Mrd Euro übertroffen. Im Vergleich zu 2009 ist das eine Steigerung von knapp 50 Prozent. Im selben Zeitraum haben wir den Nettogewinn verdreifacht und die Nettofinanzverschuldung etwa halbiert. So eine Leistung ist in einem hoch dynamischen Umfeld wie der Medienbranche einmalig und ich bin stolz darauf, diesen Weg mit diesem großartigen Team gegangen zu sein." Ebeling wird bekanntlich am 1. Juni von Max Conze abgelöst. Conze warvon 2011 bis 2017 Chief Executive Officer das britische Technologieunternehmen Dyson.

Seit Jahresanfang gliedert ProSiebenSat.1 den Konzern in die drei Säulen "Entertainment", "Content Production & Global Sales" und "Commerce". Damit reagiert die Gruppe auf das dynamische Umfeld und positioniert "sich in verbesserter Aufstellung für weiteres profitables Wachstum".

Im Zuge der kontinuierlichen Diversifizierung und Transformation der Gruppe hat ProSiebenSat.1 einen Minderheitsanteil von 25,1 Prozent an der Commerce-Sparte NCG - NuCom Group an General Atlantic veräußert. Zusammen mit dem internationalen Finanzinvestor will der Konzern das profitable Wachstum des Commerce-Geschäfts weiter beschleunigen sowie selektiv in weiteren Märkten investieren, um europäische Marktführer aufzubauen. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion hat die NuCom Group nun bereits ausstehende Minderheitsanteile an Verivox, der Parship Elite Group und der SilverTours GmbH (billiger-mietwagen.de) übernommen.