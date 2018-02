%%%Neue Struktur: Vice legt DACH-Märkte zusammen%%%

Das Medienunternehmen Vice nimmt Veränderungen an seinen Geschäftsfelder in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor: Fortan werden alle drei Märkte als DACH-Region zusammengefasst. Die Standorte Berlin, Düsseldorf und Wien werden zukünftig als organisatorische Holding unter der Leitung von Stefan Häckel als Chief Executive

Officer von Vice DACH geführt. Das Management-Board komplettieren Benjamin Ruth als Chief Strategy Officer, Karin Helfer als Chief Operations Officer und Karin Brandstätter als Chief Finance Officer.

In der neuen Unternehmensstruktur teilt sich Vice nicht mehr nach Standorten auf, sondern die über 300 Mitarbeiter agieren in den drei regional organisierten Unternehmensbereichen Vice, Virtue und TV. Ziel der Neustrukturierung ist der Ausbau und die Weiterentwicklung den redaktionelle Produkte und Plattformen in der Region. Im Rahmen der Umstellung sollen vor allem die Aktivitäten im TV-Geschäft verstärkt werden. Verantwortet wird der neu gegründete Unternehmensbereich TV von Benjamin Ruth als Chief Strategy Officer.

"Wir setzen auf eine Multiplattform Lizensierung-Strategie. Das heißt, wir wollen Linear, OTT und Mobile präsent sein. Zusätzlich haben wir einen Ableger des Vice Studios in Berlin gegründet, um das TV und Filmproduktions-Geschäft in DACH weiter auszubauen. Hier arbeiten wir eng mit unseren internationalen Kollegen in LA und NYC

zusammen", sagt Benjamin Ruth, CSO bei Vice DACH.