%%%Funke Medien NRW legt neue regionale Magazinreihe auf%%%

Funke Medien NRW, Essen, startet mit dem Titel 'Reiselust Holland' eine neue regionale Magazinreihe. Inhaltlicher Fokus der Reihe ist die redaktionelle Aufbereitung aller Stories und Inhalte unter dem Motto 'Für uns in NRW'. Die erste Ausgabe enthält auf 100 Seiten Infos, Urlaubstipps und "die schönsten Geschichten" rund um das NRW-Nachbarland Niederlande.

"Mit der neuen Magazinreihe bieten wir unseren Leserinnen und Lesern nicht nur interessante Informationen und nützliche Tipps, sondern haben gleichzeitig auch ein besonders spannendes Werbeumfeld für unsere regionalen Kunden geschaffen. ‚Reiselust Holland‘ ist perfekt für Holland-Liebhaber und alle, die Lust auf eine Reise in unser Nachbarland haben", sagt Matthias Körner, Verlagsgeschäftsführer Funke Medien NRW. Ab Mittwoch, 28. Februar, ist das Reisemagazin für 4,90 Euro in ganz NRW erhältlich. Ein 'Best-of' des Magazins erscheint ebenfalls am 28. Februar als Beilage in allen Funke-Tageszeitungen in NRW.