%%%Freenet TV startet eigenes HD-Angebot über Satellit%%%

Lange Jahre war die Plattform HD+, Unterföhring, der einzige Anbieter, der TV-Programme in HD-Qualität über Satellit verbreitete. Dies ändert sich nun: Nachdem bereits M7 Group am 14.02. angekündigt hatte, ein Satelliten-Angebot unter dem Titel Diveo zu starten, gab nun auch Media Broadcast, Köln, Planungen für ein HD-Paket von Freenet TV über Satellit bekannt. Das teilte das Unternehmen im Vorfeld der Messe Electronic Partner 2018 in Düsseldorf vom 23. bis.

Die Satelliten-Plattform von Freenet TV soll ab Ende März zur Verfügung stehen und ein ähnliches TV-Sender-Portfolio enthalten wie das Antennenangebot. Das Paket kommt zu einem monatlichen Preis von 5,75 Euro auf dem Markt und kostet damit genauso viel wie die Plattform von HD+. Das günstigste Angebot von Diveo ist für 7,90 Euro im Monat erhältlich.



Zum Start bietet Freenet einen neuen Receiver vom Anbieter TechniSat an. Zudem kann das seit über einem Jahr im Handel befindliche Freenet-TV-Modul, mit dem HD-fähige Fernseher aufgerüstet werden können, verwendet werden.