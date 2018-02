%%%Show-Duell: Goldene Kamera unterliegt ESC-Vorentscheid%%%

Die Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin verfolgten am gestrigen Abend insgesamt 3,10 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 10,7 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Damit unterlag die Sendung dem zur gleichen Zeit ausgestrahlten ESC-Vorentscheid im Ersten, den 3,17 Millionen Zuschauer einschalteten. Das Interesse an beiden Sendungen hielt sich beim jungen Publikum in Grenzen: Während die Show im Ersten in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 8,5 Prozent erzielte, konnte das Zweite nur 5,7 Prozent zum Einschalten bewegen.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich die von der Funke Mediengruppe ausgetragene Veranstaltung minimal erholen: Im Jahr 2017 sahen sich 3,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Sendung an. Der Marktanteil betrug 10,4 Prozent.

Die meistgesehene Sendung des Tages im ZDF war die 'Goldene Kamera' dennoch nicht: Der ab 12.15 Uhr übertragene Biathlon-Wettkampf schnitt mit 5,83 Millionen und 45,6 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern deutlich erfolgreicher ab.