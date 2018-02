%%%Madsack und Sport1 setzen Talk-Kooperation fort%%%

Der 'Sportbuzzer Fantalk 3.0', das Sport1-Fußballshow-Format der Madsack Mediengruppe, Hannover, geht demnächst in die dritte Runde. Mit dabei: Ottmar Hitzfeld, Arjen Robben, Berti Vogts, Mirko Slomka, Ralf Rangnick, Oliver Mintzlaff und Michael Ballack. Die interaktive und multimediale Sendung wird am 2. März ab 20 Uhr bei Sport1 zu sehen sein. Per Internet-Stream kann man sie auf www.sportbuzzer.de, www.sport1.de und www.t-online.de verfolgen.

Am Abend vor dem Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund geht der Web-TV-Fußballtalk Sportbuzzer Fantalk 3.0 zum dritten Mal auf Sendung. Erstmals werden RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Ralf Rangnick dabei gemeinsam in einem TV-Studio auftreten. Das Live-Format hat die Madsack Mediengruppe in Kooperation mit ihrer Produktionsfirma TVN Sports Media entwickelt.