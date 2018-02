%%%Tamedia beteiligt sich an der Fahrzeug-Plattform Gowago%%%

Der Schweizer Konzern Tamedia, Zürich, beteiligt sich mit 20 Prozent an der Neuwagen-Fahrzeugplattform Gowago. Das Startup ermöglicht eine einfache und informierte Online-Kaufentscheidung, ganz ohne Automobil-Kenntnisse. Zudem integriert Gowago zusätzlich Leasingmöglichkeiten von verschiedenen Finanzdienstleistern, um Kunden die bestmögliche Auswahl anzubieten. Mit der Beteiligung profitiert Tamedia direkt von den Erfahrungen und vom Knowhow des Startups. Eine zukünftige strategische Zusammenarbeit mit der Fahrzeugplattform autoricardo.ch, die zu Tamedia gehört und an der sich die AXA Winterthur zu 50 Prozent beteiligen wird, ist nicht ausgeschlossen.



Im Gegensatz zur oft komplexen Suche nach dem passenden Fahrzeug bietet Gowago eine inspirierende, einfache und bedürfnisorientierte Fahrzeugsuche. Durch die Integration verschiedener Autohändler sowie Finanzdienstleister werden durch Gowago den Besuchern die zum Budget passenden Leasingmöglichkeiten aufgezeigt. Der sonst aufwändige Offerten-Vergleich wird damit vereinfacht und die Interessenten erhalten einen transparenten Preisvergleich auf einen Blick.



Christoph Brand, Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia und Leiter des Unternehmensbereichs Classifieds & Marketplaces: "Gowago bringt wichtige Neuerungen in den Schweizer Fahrzeugmarkt. Die neue und einfache Fahrzeugsuche unterstützt in Zukunft auch weniger Auto-affine Personen auf der Suche nach dem passenden Neuwagen, gleichzeitig erhalten Fahrzeughändler mehr relevante Kundenkontakte. Mit der Beteiligung am Startup profitieren wir direkt von den Erfahrungen und können durch den Wissensaustausch unsere eigenen Dienstleistungen in diesem Bereich weiterentwickeln."