%%%Wurzel Mediengruppe eröffnet Produktionsstandort in Düsseldorf%%%

Die Wurzel Mediengruppe mit Sitz in Esslingen bei Stuttgart hat jetzt auch einen Produktionsstandort in Düsseldorf. Mit einem 'Tag der offenen Tür' wurde am 22. März der neue Standort eröffnet. In Düsseldorf sollen neben der klassischen Druckvorstufe vor allem Projekte im Bereich der neuen Medien in Form von Augmented- und Virtual Reality-Lösungen umgesetzt werden.

"Wir sind Spezialisten im Bereich der neuen Medien. Dafür gibt es in der Region eine große Nachfrage. Durch unsere Expertise und die Kundennähe erwarten wir entsprechende Wachstumschancen", erklärt Heinz Wurzel, Inhaber der Wurzel Mediengruppe. Mit den neuen Techniken können Unternehmen laut Heinz Wurzel "zig-Millionen an Produktionskosten sparen". Mit 3D-Animation und CGI (Computer Generated Imagery) werden bewegte Bildwelten in Szene gesetzt. Aufwändige Fotoshootings oder Filmaufnahmen seien nicht mehr nötig. Zum Portfolio gehören aber auch interaktive Apps, Augmented-Reality-Anwendungen und Virtual-Reality-Applikationen.

"Wir wollen unser Know-how konzeptbegleitend zur Verfügung stellen, fangen schon beim Design an und betreuen bis zur Marketingphase", so Jonas Mühlenweg, Leiter am neuen Standort in Düsseldorf. Der neue Standort befindet sich auf dem Gelände des innovativen Factory Campus an der Erkrater Straße 401. Heinz Wurzel: "Der Campus als Treffpunkt der kreativen Szene ist der ideale Ort für unsere zukunftsorientierten Lösungen."