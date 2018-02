%%%AMC Networks startet Streaming-Plattform Sundance Now in Deutschland%%%

Der Streaming-Markt bekommt Zuwachs: Ab heute ist der Video-On-Demand-Dienst Sundance Now von AMC Networks auch auf dem deutschen Markt verfügbar. Das Portfolio umfasst eine Auswahl an Independent Filmen, TV-Shows, Serien und Dokumentationen. Der Mehrzahl der Titel soll exklusiv auf dem Portal zu sehen sein.

Zum Start stehen Serien wie 'Top oft he Lake', 'The Swell' und 'The Honourable Woman' die Eigenproduktion 'This Close' zum Abruf bereit. Im Filmbereich wartet der Dienst unter anderem mit dem Musikfilm 'Frank', einer Produktion des Sundance Film Festivals 2014, auf. Nach Angaben von AMC Networks soll das Angebot von Sundance Now regelmäßig durch eigene und exklusive Inhalte ergänzt werden.

Der werbefreie Streaming-Dienst ist monatlich für 4,99 Euro und im Jahres-Abo für 47,88 Euro buchbar. Sundance now steht ab sofort via Web, iOs und als Amazon Channel zur Verfügung. In den nächsten ist die Verbreitung über weitere Plattformen geplant.

"Wir freuen uns sehr, Sundance Now nun auch nach Deutschland bringen zu können", sagt Jan Diedrichsen, General Manager bei Sundance Now. "Bereits zum Start des Streaming-Dienstes steht der Community ein vielfältiges Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen exklusiv zur Verfügung, welches wir regelmäßig durch neue, innovative Titel erweitern werden."