Deutschlandfunk Nova sendet ab 1. März auch aus Berlin

Das digitale Programm Deutschlandfunk Nova baut sein redaktionelles Angebot aus. Ab 1. März sendet das junge Format von Deutschlandradio auch aus Berlin. Die Moderatoren Judith Eberth und Dominik Schottner sind montags bis freitags Gastgeber der neuen Sendung 'Ab 21 - Willkommen im Nova-Club'. Von 21.00 Uhr bis Mitternacht ergänzt die neue Abendstrecke mit Gesprächen, Reportagen und kurzem Draht zum Publikum das bisher weitgehend in Köln produzierte bundesweite Programm.

'Ab 21' löst die bisher unmoderierte Sendung 'Soundtrack' ab, die künftig ab Mitternacht zu hören ist. Musik bleibt dennoch fester Bestandteil des Abendprogramms. Neben ausgewählten Titeln abseits des Mainstreams werden regelmäßig Bands und Künstler ins Studio eingeladen.

Einen Schwerpunkt legen die Programmverantwortlichen auf journalistische Serien. Zum Sendestart startet 'Job und Vorurteil', ein multimediales Format, in dem Makler, Türsteher oder Mordkommissare erzählen, wie viel Wahrheit in den Berufsstereotypen steckt. 'Startup and down' erzählt Geschichten von Startups, die "schöner nicht hätten scheitern können". Die Serien sind nicht nur on Air zu hören, sondern werden auch auf verschiedenen Plattformen publiziert.