%%%OVK: Digitale Werbung wächst stärker als erwartet%%%

Der Ausgaben in den digitalen Werbemarkt stiegen im Jahr 2017 weiter an und fielen sogar höher aus als erwartet: Insgesamt sind die Werbespendings in digitalen Medien um acht Prozent gewachsen. Im September vergangenen Jahres war noch von sieben Prozent ausgegangen. Das ergaben die heute veröffentlichten Marktzahlen des Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) mit Sitz in Düsseldorf.

Laut des Verbandes beläuft sich das Umsatzvolumen des digitalen Werbemarktes auf 1,928 Milliarden Euro. Im Vorjahr lagen die Nettowerbe-Investitionen noch bei 1,785 Milliarden Euro. Dabei waren die Umsätze in jedem einzelnen Monat höher als im Vorjahr.

Treiber sind weiterhin die steigenden Investitionen in den Bereichen Mobile und Bewegtbild. Für das laufende Jahr prognostiziert der OVK ein Wachstum von zehn Prozent auf 2,121 Milliarden Euro.

Der komplette OVK-Online-Report steht ab Mitte März auf den Online-Sites des BVDW und OVK zur Verfügung.