%%%Der Accelerator von Axel Springer und Porsche gewinnt Snap als Partner %%%

Axel Springer und Porsche haben für ihren Accelerator das US-amerikanische Social Media-Unternehmen Snap Inc. als Partner gewonnen. Das gaben heute Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, und Evan Spiegel, CEO von Snap Inc., bei einer Veranstaltung in Berlin bekannt. Gemeinsam werden die Firmen Geschäftsideen im Bereich Mobile Content suchen und fördern. Die ausgewählten Gründer werden dabei exklusiven Zugang zu Fachwissen und dem Netzwerk von Snap Inc. im Bereich Mobile Storytelling bekommen. Auch bei der Distribution ihrer Inhalte können die Start-ups Unterstützung von Snap erhalten. Die Frühphasenunternehmen durchlaufen parallel das reguläre Accelerator Programm, das Start-ups mit einem 100-tägigen Programm beim Wachstum hilft.