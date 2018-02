%%%Sport 1 gründet neue Unit für Social-Media-Aktivitäten%%%

Die zur Constantin Medien AG gehörende Sport 1 GmbH mit Sitz in Ismaning, stellt sich im Bereich Social Media neu auf: Ab dem 1. März bündelt das Unternehmen alle seine Aktivitäten auf externen Plattformen in der Unit New Platforms.

Leiterin des neugegründeten Unternehmensbereich wird Laura Schlüter. Gemeinsam mit ihrem insgesamt zehnköpfigen Team soll Schlüter in Zukunft die Steigerung von Reichweiten und Engagement auf externen Plattformen fokussieren sowie den weitere Ausbau neuer Geschäftsfelder und Medien-Partnerschaften vorantreiben. In ihrer neuen Funktion berichtet Laura Schlüter an Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital der Sport 1 GmbH.

In der Unit New Platforms sind zudem unter anderem Social Media Operations, Community Management sowie Branded Content & Partnerships zusammengefasst. Diese Teilbereiche verantwortet ab März Nicola Kiermeier als Head of Branded Content & Partnerships und berichtet an Laura Schlüter. Bislang war Nicola Kiermeier als Managerin Distributed Media bei Sport 1 tätig.

Zuletzt war Laura Schlüter, 36, fünf Jahre lang bei Axel Springer tätig. Dort arbeitete sie zunächst als Video-Redakteurin bei der Bild Digital GmbH & Co. KG in Berlin und stieg zur verantwortlichen Multimedia-Redakteurin bei der Bild KG auf. In dieser Position war Schlüter unter anderem Moderatorin und Sendungsverantwortliche des täglichen WebTV-Formats Bild daily und der Bild Boxx, Projektleiterin sämtlicher Facebook Live-Aktivitäten sowie zuständig für die Entwicklung von Live- und On-Demand-Formaten. Darüber hinaus übernahm sie von März bis Juni 2017 die Teamleitung des Bild-Büros in Los Angeles. Zuvor war sie ab 2005 unter anderem bei RTL Nord in Hamburg als Redakteurin sowie bei K-Mail Order Norge AS in Oslo als Country Manager beschäftigt. Schlüter absolvierte ein Modejournalismus- und Medienkommunikations-Studium.

"Eine Zielsetzung für unsere neue Unit New Platforms ist es, unsere Positionierung als reichweitenstärkste Social-Media-Plattform Deutschlands im Sportbereich weiter auszubauen und die Weiterentwicklung des Bewegtbild-Angebots auf unseren Social-Media-Kanälen zu forcieren", sagt Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital von Sport 1. "Mit Laura Schlüter haben wir für die Unit-Leitung einen hochkarätigen Neuzugang gewonnen. Ihr Wechsel von Axel Springer zu uns unterstreicht auch die Attraktivität der 360°-Sportmedienmarke Sport 1 als Employer Brand."