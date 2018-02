%%%Formel 1 startet eigenen Streaming-Dienst %%%

Das US-Medienunternehmen Liberty Media hat ein eigenes Streaming-Portal für Formel 1-Inhalte angekündigt. Die Plattform mit dem Titel F1 TV soll zum Saisonstart am 25. März in über 20 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, den USA und Mexiko, angeboten werden. Wie verschiedene Medien berichten, wird das neue VoD-Angebot zunächst in englischer Sprache verfügbar sein, weitere Sprachen wie Deutsch, Französisch und Spanisch sollen im Laufe der Saison folgen.



Liberty Media bietet F1 TV in zwei Varianten an. In einer Pro-Version können Nutzer unter anderem alle Live-Rennen ohne Werbeunterbrechung verfolgen und zwischen Cockpit-Kameras der 20 Fahrer wählen. Zu sehen sind zudem Trainings, Qualifyings, Pressekonferenzen und Interviews vor und nach dem Rennen. Die monatlichen Gebühren dieses Pakets sollen sich zwischen acht und zwölf Euro belaufen.



Etwas günstiger ist das Basispaket 'F1 TV Access', mit dem Zuschauer beispielsweise Zugriff auf Zusammenfassungen der Rennen sowie auf das Formel 1-Archiv haben.