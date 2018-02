%%%Media Group Medweth verkauft Frauen- und Mädchentitel an Klambt%%%

Die Media Group Medweth, Rheinfelden, trennt sich von der Print-Ausgabe der Frauenzeitschrift 'Jolie' sowie von den Online-Portalen 'Jolie.de' und 'Mädchen.de'. Neuer Besitzer ist die Mediengruppe Klambt mit Sitz in Speyer. Teil der Übernahme sind auch die Social-Media-Accounts der Titel. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der deutschen und österreichischen Kartellbehörden. Das Print-Magazin 'Mädchen' verbleibt im Portfolio der Media Group Medweth.

Klambt wird die Zeitschrift sowie die Websites ab spätestens 01.06.2018 an ihrem Standort Hamburg fortführen. Die Chefredaktion der Printausgabe übernimmt Ingrid Rose, 42, die die unter anderem im Jahr 2005 das wöchentliche People-Magazin 'In' eingeführt und den Titel als Chefredakteurin geleitet hat. Die Webseiten 'jolie.de' sowie 'mädchen.de' und die zugehörigen Social Media Aktivitäten werden zukünftig vom Klambt-Digitalteam um Head of Digital Kai Kromat, 41, in Hamburg erstellt und betreut. Für die Vermarktung der Magazine zeichnet Gruner + Jahr EMS verantwortlich. Das Unternehmen betreut unter anderem bereits den Klambt-Titel 'Grazia'.

Lars und Kai Rose, Verleger der Mediengruppe Klambt: "Wir freuen uns sehr, mit dem Erwerb der durch die Chefredaktion und der Teams der Media Group Medweth konsequent positionierten, hochwertigen und vielseitigen

Frauenzeitschrift 'Jolie' sowie der reichweitenstarken Qualitätswebseiten 'jolie.de' und 'mädchen.de' das Premium-Portfolio unseres Standortes Hamburg rund um das Premium Fashion Weekly 'Grazia' sowie der dazugehörige Domain 'grazia-magazin.de' weiter stärken und ausbauen zu können. Hiermit untermauern wir in unserem Jubiläumsjahr, dass wir auch wie in den vergangenen Jahren weiter zielgerichtet in unser Wachstum investieren