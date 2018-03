Netflix sichert sich weltweite Rechte an Sundance-Award-Gewinner 'Shirkers'

Der Streaming-Dienst Netflix hat die weltweiten Rechte am Dokumentarfilm 'Shirkers' von Filmemacherin Sandi Tan erworben und investiert damit weiter in den Ausbau von exklusiven Film-Inhalten. Die Produktion der singapurianischen Regisseurin hatte seine Premiere beim Sundance Film Festival im Januar 2018 in Utah/USA gefeiert und bekam den Preis für den besten Kino-Dokumentarfilm ausgezeichnet.



"Ich habe immer davon geträumt, meinen Film einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen", sagt Sandi Tan. "Ich bin begeistert, dass Netflix diese Geschichte neuen Generationen von kreativen Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Ich hoffe, die wahre Geschichte meiner jugendlichen Missgeschicke wird Menschen dazu inspirieren, ihre verrückten Träume wahr werden zu lassen."



"Shirkers erzählt von einem Teil von uns, der selten zum Ausdruck kommt – den Mut, seine eigene Kunst unabhängig von den Herausforderungen umzusetzen", sagt Lisa Nishimura, Vice President of Documentary Programming bei Netflix."Sandi Tan hat eine Geschichte zu erzählen, die sich von der Jugendrebellion zu einer Art persönlicher Heimkehr erstreckt, mit der sich alle Zuschauer identifizieren können." Der Film soll im Laufe des Jahres abrufbar sein.







