%%%Sky Schweiz führt neues Streaming-Angebot 'Sky Show' ein%%%

Seit August 2017 haben Schweizer Zuschauer bereits die Möglichkeit das komplette Sportangebot von Sky Deutschland zu nutzen, nun wird auch Serien- und Filmfans ein Angebot unterbreitet: Fortan bietet Sky Switzerland eine 100-prozentige Tochter von Sky Deutschland, mit Sky Show ein neues Streaming-Portal an. Zum Portfolio gehören insgesamt über 2.000 Folgen von TV-Serien, 1.000 Zeichentrick-Folgen und 500 Kino- und Dokumentarfilmen. Geplant ist, das Angebot wöchentlich zu erweitern. Alle Titel sind sowohl in der Originalversion als auch in deutscher Tonspur verfügbar. Mit einem Abo können Zuschauer unter anderem auf populäre Serien wie 'The Walking Dead' und 'Game of Thromes' zugreifen, auch Sky-Original-Produktionen wie 'Babylon Berlin' und 'Britannia' sind im Angebot enthalten.

Zusätzlich können mit Sky Show Inhalte von insgesamt 18 Premium-TV-Sendern abgerufen werden. Dazu zählen Marken wie Sky Atlantic, Sky 1, National Geographic, Fox, 13th Street und Syfy. Zuschauer können den Dienst zu einem Preis 14, 90 Schweizer Franken pro Monat buchen. Eine Vertragsbindung besteht nicht. Die Inhalte von Sky Show werden zunächst im Web, via Tablet und iOS- und Android-Smartphones sowie über Chromecast und AirPlay zur Verfügung stehen. Für die Zukunft ist die Bereitstellung über SmartTVs (Samsung, LG, Sony, Panasonic), AppleTV, Sony PlayStation und über weitere Partner vorgesehen.

Zudem gab die Muttergesellschaft Sky Deutschland kürzlich bekannt, die App Sky Go zu überarbeiten. Der mobile Service soll neben einem neuen Design unter anderem auch eine vereinfachte Suchfunktion erhalten. Zunächst soll eine Art Beta-Version der App einzelnen Kunden zugänglich gemacht werden, bevor diese dann für alle Abonnenten freigeschaltet wird.