%%%WerbeWeischer setzt im Kino erstmals auf VR-Werbeformat%%%

Der Kinovermarkter WerbeWeischer und die Influencer-Marketing-Agentur Nqyer Media, beide mit Sitz in Hamburg, haben gemeinsam mit ihrem Kunden Porsche zum ersten Mal einen Virtual-Reality-Werbespot für die Ausstrahlung im Kino realisiert. Im Werbeformat Composition of Music and Visuals (CMV), das erst im November vergangenen Jahres vorgestellt wurde, greifen Bild, Sound, VR-Sync-Technologie sowie Ambiente ineinander über. In dem zwei Minuten langen Spot findet sich der Zuschauer als Beifahrer auf einem Rennstreckenkurs im Sportwagen wieder.

"In unserem CMV-Format steckt hohes Potenzial für die Werbewirtschaft", sagt Stefan Kuhlow, CEO WerbeWeischer GmbH & Co. KG. "Als First Mover im Bereich der virtuellen Kinowerbung ist die Partnerschaft mit Porsche, einem der innovativsten Unternehmen Deutschlands, für uns ein perfektes Zusammenspiel".

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt im Zoo Palast Berlin haben Nqyer Media und WerbeWeischer ihr Netzwerk für Produzenten und Werbungtreibende geöffnet, um weitere CMVs zu produzieren oder das Format für innovative VR-Werbemittel zur Verfügung zu stellen.