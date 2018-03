%%%Schweiz: 71,6 Prozent stimmen für den erhalt der Rundfunk-Gebühr%%%

In der Schweiz hat die Volksabstimmung über die Rundfunk-Gebühr eine klare Zustimmung erhalten: 71,6 Prozent der Schweizer erteilten dem Volksbegehren der "No-Billag"-Initiative für eine Abschaffung der Rundfunk-Gebühren eine Abfuhr. Damit ist die No-Billag-Initiative klar gescheitert. Das klare Votum für gebührenfinanziertes Rado und Fernsehen in der Schweiz dürfte auch europaweit für ein Aufatmen sorgen, denn in vielen anderen europäischen Staaten wird ebenfalls über gebührenfinanzierte Radio- und Fernseh-Angebote diskutiert.

Gilles Marchard, der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Schweizer Rundfunks und Fernsehens, kündigte gleichwohl an, angesichts er sinkenden Werbe-Erlöse sowie der Gebühren-Senkung Spar-Maßnahmen in Höhe von rund 100 Millionen Franken an.