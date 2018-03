%%%Zeit-Gruppe: Umsatz springt 2017 über die 200-Millionen-Euro-Marke%%%

Die Hamburger Zeit-Gruppe konnte auch in 2017 den Erfolgskurs der vergangenen Jahre halten. Erstmals überspringt der Umsatz des Medienhauses über die Marke von 200-Millionen Euro. 2017 erzielte das von Dr. Rainer Esser geführte Medien-Unternehmen einen Umsatz von 201 Millionen Euro - drei Prozent als in 2016.

Für das Plus sorgten vor allem die Vertriebserlöse, denn die Anzeigen-Einnahmen sind 2017 stabil geblieben (was angesichts der allgemeinen markt-Entwicklung auch als Erfolg gebucht werden kann). Besonders positiv laufen die Online-Geschäfte - der Online-Werbe-Umsatz stieg um 15 Prozent auf nunmehr 18 Millionen Euro, währen die Online-Vertriebserlöse um 42 (!) Prozent auf nunmehr sieben Millionen Euro in die Höhe sprangen. Hier hat sich das neue Paid-Content-Modell "Z+" bemerkbar gemacht, dass der Verlag in 2017 neu eingeführt hatte.

Mittelfristig geht Dr. Esser davon aus, dass der Print-Sektor 50 Prozent der Erlöse beisteuern wird, 30 Prozent sollen aus dem Digital-Sektor kommen und für die restlichen 20 Prozent sorgen die sogenannten Nebengeschäfte.