%%%Spiegel-Verlag startet 'Spiegel Geschichte Expedition'%%%

Der Hamburger Spiegel-Verlag baut sein journalistisches Angebot zu historischen Themen weiter aus. Neben 'Spiegel Geschichte' und der im Mai 2016 gestarteten neuen Heftreihe 'Spiegel Edition Geschichte' erscheint am 8. Mai mit 'Spiegel Geschichte Expedition' ein neues Magazin am Kiosk. In loser Folge berichtet die Redaktion darin über die großen Expeditionen der Weltgeschichte. Die Leser werden mitgenommen auf "die spannenden Reisen wagemutiger Entdecker, die ihre Träume realisierten und dabei unfassbare Entbehrungen und Anstrengungen in Kauf nahmen".



Jede Ausgabe widmet sich einer großen Expedition. Im Kern jedes Heftes steht die Geschichte der eigentlichen Unternehmung mit zahlreichen, großformatigen historischen Bildern, Fotos, Karten und Rekonstruktionen. Die Startausgabe 'Alexander von Humboldt – die Entdeckung Amerikas' erscheint am 8. Mai 2018 mit einem Heftumfang von 108 Seiten und in einer Druckauflage von rund 100.000 Exemplaren. Der Copypreisbeträgt 6,90 Euro.