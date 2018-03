%%%Bertelsmann: Udacity verdoppelt Umsatz auf 70 Millionen US-Dollar%%%

Die US-amerikanische Online-Universität Udacity hat ihren Umsatz im Jahr 2017 auf 70 Millionen US-Dollar verdoppelt. Als Gründe nennt das Unternehmen, zu dessen führenden Investoren Bertelsmann gehört, die Einführung innovativer Lernprogramme, die Weiterbildungsangebote für Firmen und die internationale Expansion. Acht Millionen Lernende waren Ende 2017 für einen der 150 Gratis-Kurse eingeschrieben, 50.000 für einen der 23 kostenpflichtigen Nanodegrees. Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 400, die der Udacity-Länder auf sieben.

Das Unternehmen stieg in die Liste der '50 Smartest Companies' der 'MIT Technology Review' auf und kam in die Top Ten der 'CNBC Disruptor 50 List'. Neben diesen Auszeichnungen in den USA erhielt Udacity gemeinsam mit seinen Partnern Bertelsmann und Google in Brüssel den 'European Digital Skills Award' der EU Kommission.